18:39 21.05.2026
Минобороны показало пуск ракеты с "Искандера-М" на ядерных учениях

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны России обнародовало видео, где показано, как вооруженные силы Белоруссии выполнили пуск баллистической ракеты с комплекса "Искандер-М" на учениях ядерных сил.
На опубликованных кадрах видно, как расчет вооруженных сил Белоруссии осуществляет практический пуск баллистической ракеты с ОТРК "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр.
Ракета "Искандера" во время пусков отклонилась от цели менее чем на метр, фактически попала "копейка в копейку", ранее сообщил журналистам начальник генштаба ВС - первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко по итогам проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
