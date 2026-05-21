17:46 21.05.2026
Ракета "Искандера" во время пуска отклонилась от цели менее чем на метр

© Минобороны РоссииДоставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один из ракетных дивизионов Белоруссии провел реальные боевые пуски ракетами «Искандера» на полигоне России.
  • Ракета «Искандера» во время пуска отклонилась от цели менее чем на метр.
  • Генерал-майор Павел Муравейко оценил результаты пусков как очень хорошие и отметил, что они дадут следующим поколениям ракетчиков хороший импульс готовиться и осваивать это оружие.
МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Ракета "Искандера" во время пусков отклонилась от цели менее чем на метр, фактически попала "копейка в копейку", сообщил журналистам начальник генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко по итогам проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил.
Один из ракетных дивизионов Белоруссии провел реальные боевые пуски ракетами "Искандера" на полигоне России.
"Уже пришли первые результаты: отклонение ракеты от точки падения составило расстояние менее одного метра — фактически ракета попала "копейка в копейку". Это очень хороший результат, это хорошие навыки, которые дадут следующим поколениям ракетчиков хороший импульс готовиться и осваивать это современное и мощное оружие", - сказал Муравейко.
