Ракета «Искандера» во время пуска отклонилась от цели менее чем на метр.

МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Ракета "Искандера" во время пусков отклонилась от цели менее чем на метр, фактически попала "копейка в копейку", сообщил журналистам начальник генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко по итогам проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил.

"Уже пришли первые результаты: отклонение ракеты от точки падения составило расстояние менее одного метра — фактически ракета попала "копейка в копейку". Это очень хороший результат, это хорошие навыки, которые дадут следующим поколениям ракетчиков хороший импульс готовиться и осваивать это современное и мощное оружие", - сказал Муравейко.