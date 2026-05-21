ВС Белоруссии провели пуски ракетами "Искандера" на российском полигоне

МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Один из ракетных дивизионов Белоруссии провел реальные боевые пуски ракетами "Искандера" на российском полигоне, сообщил журналистам начальник генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко по итогам проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил.