ВС Белоруссии выполнили пуск баллистической ракеты с "Искандера-М" - РИА Новости, 21.05.2026
16:46 21.05.2026 (обновлено: 17:20 21.05.2026)
ВС Белоруссии выполнили пуск баллистической ракеты с "Искандера-М"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Расчет Вооруженных сил Белоруссии выполнил с оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" практический пуск баллистической ракеты, сообщило Минобороны России.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС России с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
"С полигона Капустин Яр расчет Вооруженных сил Республики Беларусь выполнил с оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" практический пуск баллистической ракеты", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего к учению привлечено более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц вооружений, военной и специальной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подлодок, из которых восемь — стратегического назначения. Также отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.
