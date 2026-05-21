Лукашенко показали нанесение условного ядерного удара
14:00 21.05.2026 (обновлено: 14:02 21.05.2026)
Лукашенко показали нанесение условного ядерного удара

Лукашенко продемонстрировали нанесение условного ракетного ядерного удара

© Фото : Пул Первого
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на тренировку боевого применения ядерного оружия
© Фото : Пул Первого
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на тренировку боевого применения ядерного оружия
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президенту Белоруссии Александру Лукашенко продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М».
  • Президенту показали нанесение условного ракетного ядерного удара (электронного пуска).
  • Все действия были произведены так, как это было бы в реальной боевой обстановке, но непосредственно запуска ракеты не было.
МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ходе посещения ракетной бригады продемонстрировали пусковую установку "Искандер-М" и нанесение условного ракетного ядерного удара, сообщает агентство Белта.
Ранее в четверг Лукашенко прибыл на начавшуюся 18 мая в республике тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия.
"Президенту продемонстрировали пусковую установку "Искандер-М" и нанесение условного ракетного ядерного удара (электронного пуска)", - говорится в публикации.
Подчеркивается, что все действия были произведены так, как это было бы в реальной боевой обстановке, но непосредственно запуска ракеты не было.
Как отмечается в близком к пресс-службе белорусского президента Telegram-канале "Пул первого", Лукашенко на пункте управления бригады также заслушал доклад "О порядке работы при подготовке и нанесении ядерного удара (электронный пуск)".
