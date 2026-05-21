Экс-супруга Тимура Иванова обжаловала изъятие кольца Graff по иску ГП

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бывшая супруга экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова подала кассационную жалобу на изъятие аукционного кольца Graff в собственность РФ по иску Генпрокуратуры, а также другого имущества, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрирована кассационная жалоба Захаровой С. А.", - указывается в судебных данных.
В декабре Пресненский суд Москвы обратил по иску Генпрокуратуры в доход государства имущество Тимура Иванова, его бывшей супруги Светланы Захаровой, его близких и подконтрольных компаний, общая стоимость изъятого оценивалась в 1,3 миллиарда рублей.
Суд изъял всё имущество, указанное в иске прокуратуры, оставив нетронутым лишь Bentley бывший жены Иванова Светланы Захаровой.
У нее были конфискованы дорогостоящие украшения, в том числе кольцо Graff, которое было куплено на аукционе Кристис (Christie"s), другие ювелирные изделия, в частности кольца и браслеты, часы, а также серьги известных брендов, включая Cartier и Van Cleef. В суде ее адвокат демонстрировала публикации из разных журналов с фотографиями, где Захарова позировала в перечисленных украшениях, настаивая на том, что они были приобретены задолго до знакомства с Ивановым.
Кроме драгоценностей суд изъял в доход государства три ее автомобиля, стоимостью более 27 миллионов рублей и около 6 миллионов рублей со счетов.
Апелляционная инстанция Мосгорсуда при пересмотре дела вернула в собственность Иванова дом и участок в Одинцовском районе Подмосковья.
Среди ответчиков по иску фигурировало подконтрольное Иванову ООО "Дворянское гнездо", из собственности которого был конфискован особняк в Чистом переулке в центре Москвы площадью 645,5 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 136 миллионов рублей. Представили компании также подали кассационную жалобу.
Всего в список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки брендовых часов, а также ювелирные украшения.