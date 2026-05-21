Рейтинг@Mail.ru
Экс-супруга Тимура Иванова обжаловала изъятие кольца Graff по иску ГП - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 21.05.2026
Экс-супруга Тимура Иванова обжаловала изъятие кольца Graff по иску ГП

Экс-супруга Тимура Иванова обжаловала в кассации изъятие кольца Graff по иску ГП

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании в Симоновском суде
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании в Симоновском суде - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании в Симоновском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая супруга экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова подала кассационную жалобу на изъятие имущества, включая кольцо Graff, по иску Генпрокуратуры.
  • Пресненский суд Москвы обратил в доход государства имущество Тимура Иванова, его бывшей супруги и близких, общая стоимость изъятого оценивалась в 1,3 миллиарда рублей.
  • Апелляционная инстанция Мосгорсуда при пересмотре дела вернула в собственность Иванова дом и участок в Одинцовском районе Подмосковья.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бывшая супруга экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова подала кассационную жалобу на изъятие аукционного кольца Graff в собственность РФ по иску Генпрокуратуры, а также другого имущества, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрирована кассационная жалоба Захаровой С. А.", - указывается в судебных данных.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании в Симоновском суде - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Тимур Иванов готов попасть в штурмовой отряд на СВО, заявил адвокат
20 мая, 02:19
В декабре Пресненский суд Москвы обратил по иску Генпрокуратуры в доход государства имущество Тимура Иванова, его бывшей супруги Светланы Захаровой, его близких и подконтрольных компаний, общая стоимость изъятого оценивалась в 1,3 миллиарда рублей.
Суд изъял всё имущество, указанное в иске прокуратуры, оставив нетронутым лишь Bentley бывший жены Иванова Светланы Захаровой.
У нее были конфискованы дорогостоящие украшения, в том числе кольцо Graff, которое было куплено на аукционе Кристис (Christie"s), другие ювелирные изделия, в частности кольца и браслеты, часы, а также серьги известных брендов, включая Cartier и Van Cleef. В суде ее адвокат демонстрировала публикации из разных журналов с фотографиями, где Захарова позировала в перечисленных украшениях, настаивая на том, что они были приобретены задолго до знакомства с Ивановым.
Кроме драгоценностей суд изъял в доход государства три ее автомобиля, стоимостью более 27 миллионов рублей и около 6 миллионов рублей со счетов.
Апелляционная инстанция Мосгорсуда при пересмотре дела вернула в собственность Иванова дом и участок в Одинцовском районе Подмосковья.
Среди ответчиков по иску фигурировало подконтрольное Иванову ООО "Дворянское гнездо", из собственности которого был конфискован особняк в Чистом переулке в центре Москвы площадью 645,5 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 136 миллионов рублей. Представили компании также подали кассационную жалобу.
Всего в список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки брендовых часов, а также ювелирные украшения.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Тимур Иванов не признал вину на первом заседании по делу о взятках
24 апреля, 17:01
 
МоскваОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Тимур ИвановСветлана ЗахароваГенеральная прокуратура РФBentley MotorsCartierBentley Continental GT Speed
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала