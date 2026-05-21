14:29 21.05.2026
Поликлинику по народной программе "Единой России" построили в Иркутске

ИРКУТСК, 21 мая - РИА Новости. В Иркутске завершилось строительство нового здания городской поликлиники №15, она построена в том числе в рамках народной программы "Единой России", открытие состоится в июле, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
"В предместье Рабочее Иркутска завершилось строительство нового здания городской поликлиники №15. Объект возведен по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", госпрограмме Иркутской области "Развитие здравоохранения" и Народной программе "Единой России". Это поистине долгожданное событие для местных жителей и системы здравоохранения региона. Поручение закончить стройку до 1 июля давал во время послания заксобранию в апреле", - написал Кобзев в своем канале в "Максе".
Он отметил, что старое здание было аварийным. Новая поликлиника рассчитана на 499 посещений в смену, из которых 332 будут предназначены для взрослых, а 167 — для детей. Планируется, что к медучреждению будет прикреплено около 40 тысяч человек из Иркутска и Иркутского района. Медучреждение уже укомплектовано необходимым оборудованием. Здание предстоит передать министерству здравоохранения и получить лицензию. Также требуется доукомплектовать штат. После этого - ориентировочно в июле - поликлиника откроет свои двери.
Общая площадь пятиэтажного здания — более 10 тысяч квадратных метров. Финансирование объекта составило более 2 миллиардов рублей. Здесь откроют рентгенологическое отделение, клинико-диагностическую лабораторию, отделение функциональной диагностики, эндоскопическое отделение, физиоотделение, стоматологию и гинекологию.
Иркутская областьИркутскИркутская областьИркутский районИгорь КобзевЕдиная Россия
 
 
