Поликлинику по народной программе "Единой России" построили в Иркутске

"В предместье Рабочее Иркутска завершилось строительство нового здания городской поликлиники №15. Объект возведен по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", госпрограмме Иркутской области "Развитие здравоохранения" и Народной программе "Единой России". Это поистине долгожданное событие для местных жителей и системы здравоохранения региона. Поручение закончить стройку до 1 июля давал во время послания заксобранию в апреле", - написал Кобзев в своем канале в "Максе".

Он отметил, что старое здание было аварийным. Новая поликлиника рассчитана на 499 посещений в смену, из которых 332 будут предназначены для взрослых, а 167 — для детей. Планируется, что к медучреждению будет прикреплено около 40 тысяч человек из Иркутска и Иркутского района. Медучреждение уже укомплектовано необходимым оборудованием. Здание предстоит передать министерству здравоохранения и получить лицензию. Также требуется доукомплектовать штат. После этого - ориентировочно в июле - поликлиника откроет свои двери.