Иран пока не ответил на новое предложение США, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США отправили Ирану новое соглашение через Пакистан.
- Тегеран пока не дал ответа на предложение США.
ДОХА, 21 мая - РИА Новости. США отправили Ирану новое соглашение, но Тегеран пока не дал ответа, сообщили дипломатические источники телеканалу Al Arabiya.
По их данным, главнокомандующий пакистанской армией отправится в Иран, только если будет достигнута договоренность между сторонами конфликта.
"Пакистан работает над сближением точек зрения в предложениях Ирана и США", - добавили источники.
Ранее в четверг Трамп сообщил, что Соединенные Штаты сейчас продолжают переговоры с Ираном, но будет видно, смогут ли стороны прийти к соглашению с учетом недопустимости для США получения Ираном ядерного оружия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.