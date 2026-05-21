Рейтинг@Mail.ru
Иран пока не ответил на новое предложение США, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 21.05.2026
Иран пока не ответил на новое предложение США, сообщили СМИ

Al Arabiya: США отправили Ирану новое соглашение, то Тегеран еще не ответил

© Francisco SecoИранский флаг в Тегеране
Иранский флаг в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Francisco Seco
Иранский флаг в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США отправили Ирану новое соглашение через Пакистан.
  • Тегеран пока не дал ответа на предложение США.
ДОХА, 21 мая - РИА Новости. США отправили Ирану новое соглашение, но Тегеран пока не дал ответа, сообщили дипломатические источники телеканалу Al Arabiya.
"США направили Ирану через Пакистан новое соглашение, Тегеран изучает его и пока не дал своего ответа", - отметили источники.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Трамп потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив
Вчера, 19:51
По их данным, главнокомандующий пакистанской армией отправится в Иран, только если будет достигнута договоренность между сторонами конфликта.
"Пакистан работает над сближением точек зрения в предложениях Ирана и США", - добавили источники.
Ранее в четверг Трамп сообщил, что Соединенные Штаты сейчас продолжают переговоры с Ираном, но будет видно, смогут ли стороны прийти к соглашению с учетом недопустимости для США получения Ираном ядерного оружия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
ВМС США признали неспособность обеспечить судоходство в Ормузском проливе
Вчера, 19:55
 
В миреИранСШАТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала