В Пакистане заявили о прогрессе в диалоге между США и Ираном - РИА Новости, 21.05.2026
17:54 21.05.2026
В Пакистане заявили о прогрессе в диалоге между США и Ираном

Хан: в диалоге США и Ирана есть прогресс, но гарантии достижения мира пока нет

© AP Photo / Ryan Murphy — Флаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
ИСЛАМАБАД, 21 мая - РИА Новости. Прогресс в диалоге между США и Ираном по урегулированию конфликта достигнут, но гарантии достижения мира пока нет, заявил РИА Новости пакистанский сенатор Афнанулла Хан.
"Можно сказать, что прогресс есть. Однако, как я упоминал ранее, уже были ситуации, которые, как мы думали, должны были закончиться определенным образом, но так не происходило", - сказал сенатор.
Хан отметил, что США израсходовали почти 90% своих запасов вооружений, на их восстановление потребуется от трех до пяти лет, и поэтому у США нет возможности вести затяжную войну. По словам сенатора, если бы у США была возможность вести боевые действия, Израиль подтолкнул бы США к их возобновлению.
В настоящее время Пакистан выступает главным посредником на переговорах США и Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
