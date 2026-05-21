В Пакистане заявили о прогрессе в диалоге между США и Ираном

ИСЛАМАБАД, 21 мая - РИА Новости. Прогресс в диалоге между США и Ираном по урегулированию конфликта достигнут, но гарантии достижения мира пока нет, заявил РИА Новости пакистанский сенатор Афнанулла Хан.
"Можно сказать, что прогресс есть. Однако, как я упоминал ранее, уже были ситуации, которые, как мы думали, должны были закончиться определенным образом, но так не происходило", - сказал сенатор.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.