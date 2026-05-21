В Иране заявили о готовности дать сокрушительный ответ на любую агрессию

ТЕГЕРАН, 21 мая - РИА Новости. Армия Ирана полностью готова дать сокрушительный ответ на любую угрозу или агрессию в отношении исламской республики, заявил командующий иранской армией Амир Хатами.

Пезешкиан отметил, что правительство исламской республики всеми силами поддерживает армию Ирана и будет укреплять обороноспособность, материально-техническое обеспечение и оперативную инфраструктуру, модернизировать технику и повышать сдерживающий потенциал страны.