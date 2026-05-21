В Иране заявили о готовности дать сокрушительный ответ на любую агрессию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командующий иранской армией Амир Хатами заявил о готовности дать сокрушительный ответ на любую угрозу или агрессию.
- Масуд Пезешкиан отметил, что правительство всеми силами поддерживает армию Ирана и будет укреплять обороноспособность страны.
ТЕГЕРАН, 21 мая - РИА Новости. Армия Ирана полностью готова дать сокрушительный ответ на любую угрозу или агрессию в отношении исламской республики, заявил командующий иранской армией Амир Хатами.
Согласно сообщению офиса президента Ирана, командующий иранской армией Амир Хатами на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом представил доклад об оперативной обстановке и оборонительных мерах, принимаемых в армии.
"Армия Исламской Республики Иран, используя полевой опыт, укрепляя оперативную готовность, уровень координации между войсками и модернизируя боевой и вспомогательный потенциал, полностью готова дать решительный, сокрушительный и достойный мощи Исламской Республики Иран ответ на любую угрозу, агрессию или авантюрные действия против страны", - приводит слова Хатами официальный Telegram-канал президента.
Пезешкиан отметил, что правительство исламской республики всеми силами поддерживает армию Ирана и будет укреплять обороноспособность, материально-техническое обеспечение и оперативную инфраструктуру, модернизировать технику и повышать сдерживающий потенциал страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.