СМИ: верховный лидер Ирана запретил вывозить обогащенный уран из страны - РИА Новости, 21.05.2026
15:52 21.05.2026
СМИ: верховный лидер Ирана запретил вывозить обогащенный уран из страны

© Фото : Tasnim News Agency
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
  • Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал директиву, согласно которой запасы высокообогащенного урана должны остаться в стране.
  • Высшие чиновники Ирана считают, что вывоз урана за границу сделает страну более уязвимой для возможных атак со стороны США и Израиля в будущем.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Агентство Рейтер утверждает со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал директиву, согласно которой запасы высокообогащенного урана должны остаться в стране.
"Директива верховного лидера и консенсус внутри руководства (Ирана - ред.) заключаются в том, что запасы обогащенного урана не должны покидать страну", - цитирует агентство слова одного из источников.
Согласно собеседникам агентства, высшие чиновники Ирана якобы считают, что вывоз урана за границу сделает страну более уязвимой для возможных атак со стороны США и Израиля в будущем.
Президент США Дональд Трамп 15 мая заявил, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет. После этого МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.
США добиваются ограничения ядерных амбиций Ирана, Тегеран же сперва требует гарантий мира и после этого готов обсуждать свою ядерную программу.
