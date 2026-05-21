Иран готовит ответ на комментарии США к тексту возможного соглашения - РИА Новости, 21.05.2026
11:57 21.05.2026 (обновлено: 12:18 21.05.2026)
Иран готовит ответ на комментарии США к тексту возможного соглашения

ISNA: Иран готовит ответ на комментарии США к тексту возможной договоренности

© AP Photo / Francisco Seco — Женщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран готовит ответ на комментарии США к тексту возможной договоренности об урегулировании конфликта.
  • Преодоление разногласий, по сообщению ISNA, требует отказа Вашингтона от военных устремлений.
ТЕГЕРАН, 21 мая - РИА Новости. Иран готовит ответ на комментарии США к тексту возможной договоренности об урегулировании конфликта, сообщило иранское агентство ISNA.
"Иран готовит ответ на присланный США текст. Иранский же текст ... сосредоточен на рамочных общих положениях, деталях, а также шагов по выстраиванию доверия в качестве гарантий (соблюдения возможного соглашения - ред.)", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что визит командующего армии Пакистана Асима Мунира в Тегеран в четверг призван сократит разрыв в позициях для того, чтобы подготовить почву для принятия меморандума между США и Ираном. В то же время, сообщила ISNA, преодоление разногласий требует отказа Вашингтона от военных устремлений.
Ранее МИД Ирана сообщил, что Тегеран изучает комментарии Вашингтона к тексту возможного соглашения, стороны обмениваются комментариями, взяв за основу иранские предложения из 14 пунктов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
