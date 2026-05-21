Источник: Иран готов применить новое оружие в случае атаки США

ТЕГЕРАН, 21 мая — РИА Новости. Иран располагает современным оружием, которое пока не применялось на поле боя в конфликте с США и Израилем, сообщил РИА Новости иранский военный источник.

"Мы произвели современное оружие внутри страны, которое пока еще не было задействовано на поле боя и фактически не было протестировано", — сказал собеседник, комментируя готовность Ирана к возможной повторной атаке США.

По его словам, Тегеран не испытывает нехватки средств, которые готов применить для отражения атак.

"С точки зрения оборудования, оборонных возможностей мы не испытываем нехватки, которая помешала бы нам оборонять свою страну. В этот раз мы не намерены вести себя сдержанно", — добавил собеседник.

Телеканал CNN сообщил 18 мая со ссылкой на информированные источники, что Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки. Хозяин Белого дома призвал Тегеран поспешить со сделкой, заявив, что время имеет решающее значение.

В понедельник Трамп заявил, что Соединенные Штаты планировали совершить атаку на Иран, но отложили ее по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ ради возможного достижения соглашения. В то же время он приказал военному руководству быть готовым к полномасштабному наступлению на случай, если договориться не удастся. Одно из условий, по его словам, — отсутствие у ИРИ ядерного оружия. Накануне американский лидер не исключил, что США вновь атакуют Иран уже в конце недели.

В иранском МИД на это ответили, что республика готова к любому сценарию развития конфликта. Там также указывали, что получили замечания и корректировки к проекту соглашения, которое Штаты тем не менее отклонили.

Агентство Fars в понедельник сообщило, что Вашингтон в ответ на мирное предложение выдвинул пять своих условий. Все они противоречат требованиям иранской стороны.

Глава Белого дома последовательно отвергал мирные предложения, включавшие требования о прекращении огня на всех фронтах, в том числе в Ливане , снятии санкций, разморозке средств, компенсации ущерба, а также о признании контроля Ирана над Ормузским проливом . При этом он подчеркивал, что между сторонами продолжается перемирие и идут успешные переговоры.