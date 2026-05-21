В МИД Греции раскритиковали Киев за атаки на суда в Средиземном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Украина не имеет права наносить удары беспилотниками по судам в Средиземном море, вне зависимости от того, внесены они в санкционный список или нет, заявила пресс-секретарь МИД Греции Лана Зохиу.
"Даже суда, включенные в санкционные списки, ни в коем случае не могут считаться оправданной целью: не существует никакого права наносить по ним удары, топить их или подвергать опасности человеческие жизни и морскую среду. Рамки применения санкций являются четко определенными", — приводит ее слова греческий МИД.
Зохиу добавила, что Киев все еще не принес извинения Афинам за инцидент с украинским морским дроном, найденным у острова Лефкада.
"Как только официальный доклад генерального штаба поступит в министерство иностранных дел, мы предпримем официальные шаги — как на двустороннем уровне, так и на международном", — сказала она.
Восьмого мая газета "Прото Тема" писала, что греческие рыбаки обнаружили некое судно с работающим двигателем в пещере у острова Лефкас. Его перегнали до порта города Василики, где передали Береговой охране. По данным газеты Ekathimerini., найденное судно оказалось морским дроном-камикадзе "Козак Мамай". Министр обороны Греции Никос Дендиас впоследствии подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.
В минувший вторник Ekathimerini сообщила, что Афины послали Киеву сигнал о необходимости отозвать все беспилотные катера от берегов Греции. Газета также написала, что Греция может поднять в Совбезе ООН вопрос использования дронов ВСУ в Средиземном море с точки зрения безопасности судоходства.