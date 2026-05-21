Партии тараканов Индии, резко ставшей популярной, заблокировали сайт
14:48 21.05.2026 (обновлено: 14:49 21.05.2026)
Партии тараканов Индии, резко ставшей популярной, заблокировали сайт

Привлекшей 14 млн сторонников Партии тараканов Индии заблокировали сайт

Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молодежная Народная партия тараканов собрала около 14 миллионов подписчиков за несколько дней.
  • Аккаунт Народной партии тараканов заблокировали в социальной сети X в Индии.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Молодежная индийская Народная партия тараканов, всего за несколько дней собравшая около 14 миллионов подписчиков, сообщила о блокировке своего аккаунта в социальной сети X, сообщает газета Deccan Herald.
По данным издания, сформированная молодежью Народная партия таранов (Cockroach Janata Party) стала самой популярной индийской политической партией в соцсети Instagram*, где собрала 13,8 миллиона подписчиков и за пять дней обошла правящую Индийскую народную партию.
"Как и ожидалось, аккаунт Народной партии тараканов был заблокирован в Индии", - приводит издание слова основателя и главы партии Абхиджита Дипке.
Как поясняет газета, партия была сформирована на минувшей неделе как реакция на высказывание председателя Верховного суда Индии Сурьи Канта, который сравнил безработную молодежь с тараканами.
По уточнению издания, партия создана для молодых людей, "которых продолжают называть ленивыми, вечно сидящими в интернете и... тараканами". Новое политическое движение поддерживает Конституцию Индии и намерено отстаивать ее ценности. К нему уже присоединились известные политики и министры, добавляет газета.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
