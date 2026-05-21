Рейтинг@Mail.ru
США хотят включить Гренландию в доктрину Монро, заявил спецпосланник США - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 21.05.2026 (обновлено: 13:33 21.05.2026)
США хотят включить Гренландию в доктрину Монро, заявил спецпосланник США

Лэндри: США хотят включить Гренландию в доктрину Монро

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпосланник США Джефф Лэндри заявил, что США хотят включить Гренландию в доктрину Монро.
  • Он отметил, что в ходе встреч с жителями Гренландии не все отвечали отказом на вопрос о том, хотят ли они, чтобы США присутствовали на острове.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США хотят включить Гренландию в доктрину Монро так, чтобы это было позитивно для острова, заявил спецпосланник США Джефф Лэндри по итогам своего визита в датскую автономию.
Лэндри прибыл на остров в воскресенье. Американское посольство в Копенгагене сообщало, что Лэндри и посол США в Дании Кеннет Хоуэри встретятся с жителями Гренландии, чтобы определить экономические возможности для США на острове.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Трамп добивается права вето на инвестиции в Гренландию, пишет Telegraph
19 мая, 11:56
"Наша миссия состоит в том, чтобы включить эту территорию в доктрину Монро таким образом, чтобы это было позитивно для Гренландии", - сказал Лэндри датской телерадиокомпании DR.
Он добавил, что беседовал с жителями острова по поводу присутствия США в Гренландии.
"Когда я разговаривал с гренландцами, я задавал вопрос: "Хотите ли вы, чтобы США были здесь?" Не все отвечали "нет", они хотят более тесных отношений", - сказал Лэндри.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В последнее время команда Трампа вернула в публичное пространство сформулированную в начале XIX века пятым президентом страны Джеймсом Монро доктрину, которая определяет Западное полушарие как сферу исключительных интересов Вашингтона.
Йенс-Фредерик Нильсен - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Премьер Гренландии отказался принять участие в приеме в консульстве США
19 мая, 16:51
 
В миреСШАГренландияДональд ТрампДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала