США хотят включить Гренландию в доктрину Монро, заявил спецпосланник США

Он отметил, что в ходе встреч с жителями Гренландии не все отвечали отказом на вопрос о том, хотят ли они, чтобы США присутствовали на острове.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США хотят включить Гренландию в доктрину Монро так, чтобы это было позитивно для острова, заявил спецпосланник США Джефф Лэндри по итогам своего визита в датскую автономию.

Лэндри прибыл на остров в воскресенье. Американское посольство в Копенгагене сообщало, что Лэндри и посол США Дании Кеннет Хоуэри встретятся с жителями Гренландии , чтобы определить экономические возможности для США на острове.

"Наша миссия состоит в том, чтобы включить эту территорию в доктрину Монро таким образом, чтобы это было позитивно для Гренландии", - сказал Лэндри датской телерадиокомпании DR.

Он добавил, что беседовал с жителями острова по поводу присутствия США в Гренландии.

"Когда я разговаривал с гренландцами, я задавал вопрос: "Хотите ли вы, чтобы США были здесь?" Не все отвечали "нет", они хотят более тесных отношений", - сказал Лэндри.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.