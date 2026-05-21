В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о плане ударов по России - РИА Новости, 21.05.2026
09:35 21.05.2026
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о плане ударов по России

Ивлев: заявление Зеленского о плане ударов по РФ является отчетом перед Западом

Здание Государственной думы России . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что заявление Зеленского о подготовке плана ударов по России на июнь является отчетом перед западными кредиторами.
  • По его словам, воинственными заявлениями Зеленский пытается показать сохранение "боевого потенциала" ВСУ.
  • Ивлев подчеркнул, что предполагаемые удары не окажут стратегического или оперативно-тактического влияния на боеспособность российских войск.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о подготовки плана ударов по России на июнь является скорее отчетом перед западным кредиторами и одновременно запросом на новые поставки вооружений, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Заявления Зеленского о том, что Украина подготовила план ударов по России на июнь, не способствуют выходу на мирное урегулирование конфликта, заявил журналистам ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В условиях, когда Запад усилил снабжение ВСУ дронами, эти заявления являются скорее отчетом перед кредиторами и одновременно запросом на новые поставки вооружений", - сказал Ивлев.
По его словам, воинственными заявлениями Зеленский всеми силами пытается показать своим покровителям в Западной Европе сохранение "боевого потенциала" ВСУ.
"Однако эти удары не оказывают никакого стратегического либо оперативно-тактического влияния ни на боеспособность российских войск, ни на военно-экономический потенциал нашей страны", - сказал депутат.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийЛеонид ИвлевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
