В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о плане ударов по России

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о подготовки плана ударов по России на июнь является скорее отчетом перед западным кредиторами и одновременно запросом на новые поставки вооружений, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Заявления Зеленского о том, что Украина подготовила план ударов по России на июнь, не способствуют выходу на мирное урегулирование конфликта, заявил журналистам ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В условиях, когда Запад усилил снабжение ВСУ дронами, эти заявления являются скорее отчетом перед кредиторами и одновременно запросом на новые поставки вооружений", - сказал Ивлев.
По его словам, воинственными заявлениями Зеленский всеми силами пытается показать своим покровителям в Западной Европе сохранение "боевого потенциала" ВСУ.
"Однако эти удары не оказывают никакого стратегического либо оперативно-тактического влияния ни на боеспособность российских войск, ни на военно-экономический потенциал нашей страны", - сказал депутат.