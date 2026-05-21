В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о плане ударов по России

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о подготовки плана ударов по России на июнь является скорее отчетом перед западным кредиторами и одновременно запросом на новые поставки вооружений, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

"В условиях, когда Запад усилил снабжение ВСУ дронами, эти заявления являются скорее отчетом перед кредиторами и одновременно запросом на новые поставки вооружений", - сказал Ивлев.

"Однако эти удары не оказывают никакого стратегического либо оперативно-тактического влияния ни на боеспособность российских войск, ни на военно-экономический потенциал нашей страны", - сказал депутат.