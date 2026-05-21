В Госдуме предложили ввести отметку на ценниках, что товар был разморожен
04:50 21.05.2026
В Госдуме предложили ввести отметку на ценниках, что товар был разморожен

Чернышов предложил ввести отметку на ценниках, что товар был разморожен

Здание Государственной думы России. Архивное фото
  • Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку «разморожено», если товар ранее подвергался заморозке.
  • Размороженная продукция имеет особенности, влияющие на ее потребительские свойства, такие как потеря части влаги, ухудшение вкусовых качеств и сокращение срока хранения.
  • По мнению Чернышова, введение обязательной и визуально заметной маркировки поможет потребителям делать осознанный выбор и повысит доверие к информации о продукции.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку "разморожено", если товар ранее подвергался заморозке, соответствующее обращение к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаю внести изменения в действующие требования к маркировке пищевой продукции (мяса, рыбы, икры, морепродуктов, полуфабрикатов и иных товаров, реализуемых в охлажденном виде после предварительной заморозки), установив обязательное указание информации о том, что товар ранее подвергался заморозке, с размещением на упаковке и ценниках пометки "разморожено" крупным и хорошо читаемым шрифтом", - говорится в документе.
В обращении отмечается, что размороженная продукция имеет особенности, напрямую влияющие на ее потребительские свойства: после оттаивания она теряет часть влаги, ее вкусовые качества могут ухудшаться, а срок хранения - сокращаться, также такая продукция требует более строгого соблюдения условий хранения, а повторная заморозка в бытовых условиях может отрицательно сказаться на ее качестве и безопасности.
"В настоящее время требования к маркировке пищевой продукции... предусматривают обязанность предоставления достоверной информации о товаре", - заявил Чернышов.
Однако действующие нормы не содержат требований об обязательном визуальном выделении информации о предыдущей заморозке продукции, в том числе к размеру шрифта и контрастности, подчеркнул парламентарий.
"В реальности она может быть нанесена мелким шрифтом и теряться среди других сведений на упаковке, не бросаясь в глаза покупателю", - объяснил Чернышов.
По мнению вице-спикера, реализация данной меры позволит потребителям делать осознанный выбор при покупке продуктов питания, исключить случаи введения граждан в заблуждение относительно свойств продукции, а также создаст единые и прозрачные правила донесения данных о товарах покупателям для всех участников рынка.
"Введение обязательной и визуально заметной маркировки будет способствовать снижению недобросовестных практик в сфере торговли и повышению доверия граждан к информации о реализуемой пищевой продукции", - заключил Чернышов.
ЭкономикаБорис Чернышов (депутат)Госдума РФ
 
 
