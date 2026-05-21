В Госдуме рассказали, можно ли сдать нормы ГТО в частном фитнес-клубе

Краткий пересказ от РИА ИИ Сдать нормы ГТО в частном фитнес-клубе можно, но только если клуб имеет статус официального центра тестирования ГТО либо сотрудничает с таким центром.

Сама сдача нормативов ГТО официально является бесплатной, однако фитнес-клубы могут предоставлять платные сопутствующие услуги.

Чтобы проверить, имеет ли конкретный клуб право проводить официальную сдачу нормативов, необходимо зайти на официальный сайт комплекса ГТО России и проверить наличие организации в реестре.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сдать нормы ГТО в частном фитнес-клубе можно, но только если клуб имеет статус официального центра тестирования либо сотрудничает с таким центром, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").

"Сдать нормы ГТО в частном фитнес-клубе возможно, но только при одном важном условии: клуб должен иметь статус официального центра тестирования ГТО либо сотрудничать с таким центром", - сказал Хамитов

Просто прийти в любой фитнес-клуб, по его словам, и "за деньги" официально получить знак отличия нельзя.

"Важно понимать, что сама сдача нормативов ГТО официально является бесплатной. При этом фитнес-клубы могут предоставлять платные сопутствующие услуги: подготовку к сдаче нормативов, персональные тренировки, сопровождение тренера, аренду дорожек, бассейна или организационные сервисы", - добавил депутат.

Хамитов отметил, что это нормальная практика в сфере спортивных услуг, а чтобы проверить, имеет ли конкретный клуб право проводить официальную сдачу нормативов, необходимо зайти на официальный сайт комплекса ГТО России , открыть раздел "Центры тестирования" и проверить наличие организации в реестре.

"При этом нормы ГТО - прежде всего история про реальные спортивные достижения и популяризацию здорового образа жизни, а не про формальное получение знака отличия. Сегодня официальная сдача нормативов проводится только через аккредитованные центры тестирования, а сама процедура должна оставаться прозрачной и объективной", - пояснил он.

Парламентарий считает, что участие частных фитнес-клубов в подготовке граждан к сдаче ГТО - позитивная практика, и многие клубы помогают людям улучшать физическую форму, системно заниматься спортом и готовиться к выполнению нормативов.

И если, как подчеркнул Хамитов, спортивная организация получила официальный статус центра тестирования или работает совместно с ним, тогда на ее базе действительно можно пройти официальную сдачу.