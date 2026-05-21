В Госдуме рассказали, можно ли сдать нормы ГТО в частном фитнес-клубе - РИА Новости, 21.05.2026
02:52 21.05.2026
В Госдуме рассказали, можно ли сдать нормы ГТО в частном фитнес-клубе

Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сдать нормы ГТО в частном фитнес-клубе можно, но только если клуб имеет статус официального центра тестирования ГТО либо сотрудничает с таким центром.
  • Сама сдача нормативов ГТО официально является бесплатной, однако фитнес-клубы могут предоставлять платные сопутствующие услуги.
  • Чтобы проверить, имеет ли конкретный клуб право проводить официальную сдачу нормативов, необходимо зайти на официальный сайт комплекса ГТО России и проверить наличие организации в реестре.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сдать нормы ГТО в частном фитнес-клубе можно, но только если клуб имеет статус официального центра тестирования либо сотрудничает с таким центром, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
"Сдать нормы ГТО в частном фитнес-клубе возможно, но только при одном важном условии: клуб должен иметь статус официального центра тестирования ГТО либо сотрудничать с таким центром", - сказал Хамитов.
Просто прийти в любой фитнес-клуб, по его словам, и "за деньги" официально получить знак отличия нельзя.
"Важно понимать, что сама сдача нормативов ГТО официально является бесплатной. При этом фитнес-клубы могут предоставлять платные сопутствующие услуги: подготовку к сдаче нормативов, персональные тренировки, сопровождение тренера, аренду дорожек, бассейна или организационные сервисы", - добавил депутат.
Хамитов отметил, что это нормальная практика в сфере спортивных услуг, а чтобы проверить, имеет ли конкретный клуб право проводить официальную сдачу нормативов, необходимо зайти на официальный сайт комплекса ГТО России, открыть раздел "Центры тестирования" и проверить наличие организации в реестре.
"При этом нормы ГТО - прежде всего история про реальные спортивные достижения и популяризацию здорового образа жизни, а не про формальное получение знака отличия. Сегодня официальная сдача нормативов проводится только через аккредитованные центры тестирования, а сама процедура должна оставаться прозрачной и объективной", - пояснил он.
Парламентарий считает, что участие частных фитнес-клубов в подготовке граждан к сдаче ГТО - позитивная практика, и многие клубы помогают людям улучшать физическую форму, системно заниматься спортом и готовиться к выполнению нормативов.
И если, как подчеркнул Хамитов, спортивная организация получила официальный статус центра тестирования или работает совместно с ним, тогда на ее базе действительно можно пройти официальную сдачу.
"Но любые попытки превратить систему ГТО в коммерческую услугу по принципу "заплатил - получил знак" недопустимы. Это дискредитирует саму идею комплекса, который создавался как инструмент развития массового спорта, вовлечения граждан в занятия физической культурой и формирования здорового образа жизни", - заключил он.
