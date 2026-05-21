Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, что делать, если горячую воду не включили в срок - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 21.05.2026
В Госдуме рассказали, что делать, если горячую воду не включили в срок

РИА Новости: если горячую воду не включили в срок, нужно обратиться в УК

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Если горячую воду не включили в заявленный срок, жильцам следует обратиться в управляющую компанию или аварийно-диспетчерскую службу.
  • При длительном отсутствии ответа на обращение можно подать жалобу в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру региона.
  • Важно фиксировать обращения: записывать номер заявки, сохранять переписку или направлять запросы через портал «Госуслуги» и ГИС ЖКХ.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Жильцам следует обратиться в управляющую компанию или аварийно-диспетчерскую службу, если горячую воду не включили в заявленный срок, при длительном отсутствии ответа можно подать жалобу в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру региона, рассказал РИА Новости зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Парламентарий отметил, что плановые отключения горячей воды - часть подготовки к отопительному сезону. Он объяснил, что изношенность сетей в ряде регионов РФ остается высокой, поэтому проверки и ремонт позволяют заранее выявлять аварийные участки и снизить риск крупных аварий зимой. По его словам, сроки отключений должны строго соблюдаться, а жители - заранее получать понятную информацию.
"Если горячую воду не включили в заявленный срок, первое, что нужно сделать - обратиться в свою управляющую компанию или аварийно-диспетчерскую службу. Управляющая организация обязана сообщить причину задержки и назвать новые сроки подключения", - сказал Аксененко.
Депутат уточнил, что очень важно фиксировать обращения: записывать номер заявки, сохранять переписку или направлять запросы через портал "Госуслуги" и государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
"Если проблема затягивается, или ответа нет, можно обращаться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, администрацию или прокуратуру", - заключил Аксененко.
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
В Госдуме объяснили разные сроки отключения горячей воды в регионах
16 мая, 03:29
 
ЖКХРоссияАлександр АксененкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала