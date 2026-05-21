В Госдуме предложили защищать добросовестных покупателей жилья

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы предложили вернуть жилое помещение продавцу по недействительной сделке только после полного возмещения покупателю всех полученных по ней денег.

Проблема заключается в том, что суды часто встают на сторону продавца, признавая сделку недействительной, и полученные продавцом деньги могут быть потрачены, в результате чего добросовестный покупатель остается и без квартиры, и без денег.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили вернуть жилое помещение продавцу по недействительной сделке только после того, как он полностью возместит покупателю все полученные по ней деньги.

Законопроекты о защите добросовестных покупателей жилья направлены в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и в Верховный суд РФ. Документы имеются в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Одним из проектов предлагается внести изменение в Гражданский кодекс РФ, установив правило: возврат жилого помещения по сделке, признанной недействительной, и государственная регистрация соответствующих прав осуществляются только после того, как продавец полностью возместил покупателю все ранее полученное по такой сделке.

Другим проектом аналогичная норма предлагается для внесения в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости", что позволит закрепить ее в практике.

Как отмечается в пояснительных записках, проблема заключается в том, что суды часто встают на сторону продавца, признавая сделку недействительной (например, если продавец действовал не по своей воле, под влиянием обмана или не мог понимать значение своих действий). При этом полученные продавцом деньги могут быть потрачены, и добросовестный покупатель, среди которых нередко семьи с детьми, приобретавшие жилье с использованием ипотеки, остается и без квартиры, и без денег.

Авторы инициатив попросили Росреестр и Верховный Суд представить официальную позицию по предлагаемым изменениям. Замечания и предложения ведомств планируется учесть при доработке законопроектов перед внесением в Государственную Думу.

"Люди должны быть уверены, что приобретенное жильё не будет потеряно спустя годы из-за обстоятельств, на которые они объективно не могли повлиять", - сказал Гусев РИА Новости.

Государство, по его словам, обязано обеспечить баланс интересов всех сторон и защиту добросовестных участников сделок.

"Мы считаем необходимым усилить правовые гарантии для граждан и сделать судебную практику более предсказуемой и справедливой", - добавил депутат.

Гусев подчеркнул, что предлагаемые изменения направлены на повышение стабильности рынка недвижимости и доверия граждан к институту государственной регистрации прав.

"Обезопасить сделки, связанные с приобретением жилья на вторичном рынке, - вот что сегодня важно. Для этого нужны дополнительные инструменты контроля при купле и продаже недвижимости", - сказал Нилов РИА Новости.

Он добавил, что был разработан пакет содержащих соответствующие решения инициатив, направленных на корректировку Гражданского кодекса и федерального закона о госрегистрации недвижимости.