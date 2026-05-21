Гладков признался, что скучает по белгородцам

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что скучает по жителям региона.
Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию, врио губернатора региона назначен Александр Шуваев.
Журналист Life Александр Юнашев в своем Telegram-канале рассказал, что случайно встретил Вячеслава Гладкова возле Кремля. В опубликованном видео он обращается к экс-губернатору со словами, что жители Белгородской области пишут ему и скучают по нему.
"Я тоже скучаю", - ответил Гладков.
Вячеслав Гладков родился 15 января 1969 года (ему 57 лет). 18 ноября 2020 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. По итогам выборов избран губернатором Белгородской области, в должность губернатора вступил 27 сентября 2021 года. Имеет ряд наград и медалей, включая Орден Мужества (2024) и Орден Александра Невского (2026).