МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пока не готов говорить о новом месте работы.
Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставку Гладкова по собственному желанию, врио губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев.
"Решение будет - и его озвучат, пока сказать ничего не могу", - сказал Гладков журналисту Life Александру Юнашеву.
Гладков был назначен врио губернатора Белгородской области в ноябре 2020 года, на должность главы региона был избран в 2021 году. Он имеет ряд наград и медалей, включая Орден Мужества (2024) и Орден Александра Невского (2026).