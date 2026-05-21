Гладков заявил, что пока не готов говорить о новом месте работы - РИА Новости, 21.05.2026
19:40 21.05.2026

Гладков заявил, что пока не готов говорить о новом месте работы

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Гладков заявил, что пока не готов говорить о новом месте работы.
  • Он добавил, что решение будет и его озвучат.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пока не готов говорить о новом месте работы.
Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставку Гладкова по собственному желанию, врио губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев.
"Решение будет - и его озвучат, пока сказать ничего не могу", - сказал Гладков журналисту Life Александру Юнашеву.
Гладков был назначен врио губернатора Белгородской области в ноябре 2020 года, на должность главы региона был избран в 2021 году. Он имеет ряд наград и медалей, включая Орден Мужества (2024) и Орден Александра Невского (2026).
