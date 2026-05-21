Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото

В АдГ обвинили власти ФРГ в служении чужим интересам

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутат немецкого бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер заявил, что правительство ФРГ, уходя от вопросов о терактах на газопроводах "Северные потоки", пренебрегает собственными интересами ради чужих.

"Федеральное правительство хранит полное молчание. Я задал правительству… простой вопрос: направляли ли вы запрос на экстрадицию пяти подозреваемых, находящихся в настоящее время на Украине ?.. Тот, кто не отвечает на такой вопрос, не служит Германии . Тот, кто не отвечает на такой вопрос, служит кому угодно, но не гражданам Германии", - заявил Фронмайер в ходе заседания бундестага, на котором обсуждалась инициатива АдГ создать комиссию по расследованию терактов. Трансляцию вел телеканал Phoenix.

Фронмайер уточнил, что министерство иностранных дел ФРГ, возглавляемое Йоханном Вадефулем, также уклонилось от ответа на поставленный вопрос. Депутат назвал происходящее скандалом, в котором бундестаг должен разобраться.

Кроме того, Фронмайер прокомментировал постановление польского суда об освобождении украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе.

"Провокация, нарушающая верховенство права… Недопустимо, чтобы партнер ЕС мирился с терроризмом и подрывом немецкой инфраструктуры", - подчеркнул Фронмайер.