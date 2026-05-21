Конфликт на Ближнем Востоке является ненужной войной, заявил президент ФРГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал конфликт на Ближнем Востоке «ненужной войной».
- Штайнмайер отметил, что было бы хорошо, если бы соглашение от 2015 года по иранской ядерной программе сохранилось.
- Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров после безрезультатных встреч в Исламабаде.
БЕРЛИН, 21 мая - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал конфликт на Ближнем Востоке "ненужной войной".
"Это ненужная война", - заявил президент ФРГ на подкасте новостного портала t-online.
В ходе подкаста Штайнмайер указал на соглашение от 2015 года по иранской ядерной программе, и отметил, что "было бы хорошо", если бы это соглашение сохранилось. По словам президента ФРГ, таким образом можно было бы избежать сегодняшних последствий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.