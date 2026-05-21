Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Ближнем Востоке является ненужной войной, заявил президент ФРГ - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 21.05.2026
Конфликт на Ближнем Востоке является ненужной войной, заявил президент ФРГ

Штайнмайер: конфликт на Ближнем Востоке является ненужной войной

© AP Photo / Matias DelacroixФедеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал конфликт на Ближнем Востоке «ненужной войной».
  • Штайнмайер отметил, что было бы хорошо, если бы соглашение от 2015 года по иранской ядерной программе сохранилось.
  • Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров после безрезультатных встреч в Исламабаде.
БЕРЛИН, 21 мая - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал конфликт на Ближнем Востоке "ненужной войной".
"Это ненужная война", - заявил президент ФРГ на подкасте новостного портала t-online.
В ходе подкаста Штайнмайер указал на соглашение от 2015 года по иранской ядерной программе, и отметил, что "было бы хорошо", если бы это соглашение сохранилось. По словам президента ФРГ, таким образом можно было бы избежать сегодняшних последствий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Источник: Иран готов применить новое оружие в случае атаки США
Вчера, 00:25
 
В миреГерманияСШАБлижний ВостокФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала