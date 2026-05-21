16:30 21.05.2026 (обновлено: 16:36 21.05.2026)
Герасимов доложил Путину о проверке ядерных сил

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что войска и силы России и Белоруссии готовы ко второму этапу учений по подготовке и применению ядерных сил.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Начальник Генштаба МО РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что войска и силы России и Белоруссии готовы ко второму этапу учений по подготовке и применению ядерных сил.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.
"В настоящее время войска и силы (России и Белоруссии - ред.) готовы к проведению второго этапа учения", - сказал Герасимов.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.
