Мадьяр признал, что российский газ дешевле поставляемого через Балтику СПГ - РИА Новости, 21.05.2026
16:22 21.05.2026 (обновлено: 16:23 21.05.2026)
Мадьяр признал, что российский газ дешевле поставляемого через Балтику СПГ

Мадьяр: российский газ намного дешевле СПГ, поставляемого через Балтику

Петер Мадьяр. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр признал, что российский газ дешевле сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого через Балтику.
  • Мадьяр отметил, что планирует работать над диверсификацией закупок энергоносителей, уделяя особое внимание обеспечению безопасности поставок и ценам на сырье.
  • Венгрия и «Газпром» в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет.
ВАРШАВА, 21 мая - РИА Новости. Российский газ намного дешевле сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого через Балтику, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью изданию Rzeczpospolita.
Он отметил, что планирует работать над диверсификацией закупок энергоносителей, уделяя особое внимание обеспечению безопасности поставок, но с учетом цен на сырье.
"Между тем, сжиженный газ, который перекачивается через Балтийское море, через Польшу и Словакию, намного дороже, чем газ, импортируемый из Румынии, России или Австрии", - заявил Мадьяр.
Говоря о предложении Польши воспользоваться возможностью закупать американский СПГ, Мадьяр заявил, что готов к переговорам по этому вопросу, однако их результат зависит не только от Варшавы.
"Конечно, мы вступим в переговоры. И мы хотим работать вместе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что сделает все возможное, чтобы снизить эту цену, чтобы сделать это предложение максимально конкурентоспособным. Но это зависит не только от Польши, но и от США, от рынков газа", - сказал премьер Венгрии.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергетическому сотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей. Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
