Фотохронику космических первопроходцев представили в Воронеже

В рамках проекта представлены уникальные документальные кадры, созданные фотокорреспондентами РИА Новости, а также интегрирован подкаст "Первые среди звезд".

МОСКВА, 21 мая– РИА Новости. Проект "Первые среди звезд", посвященный достижениям отечественной космонавтики, открылся на площадке Воронежского государственного университета (ВГУ), сообщает корреспондент РИА Новости.

Уникальные документальные кадры, созданные фотокорреспондентами РИА Новости, рассказывают о том, как мечта о космосе стала частью большой истории России, ее науки, культуры и повседневной жизни. От Циолковского и Королева до Гагарина, Терешковой и Леонова, от первых спутников и орбитальных станций до МКС, лунных программ и проектов будущего.

Важность проекта в сохранении памяти о научных достижениях в космической отрасли подчеркнул проректор по науке, инновациям и цифровизации ВГУ Дмитрий Костин.

"Человеку всегда было мало горизонта. Ему нужны были звезды. И наука дала этот ключ. Подвиг Гагарина — не просто страница истории, он дорог каждому из нас. Он превратил дерзновенную мечту в реальность и навсегда проложил дорогу во Вселенную", — объяснил он.

Руководитель Музейно-выставочного центра ВГУ Анжелика Макарова отметила уникальность представленных на выставке архивов, поблагодарив организаторов проекта за возможность увидеть исторические этапы подготовки первых советских космонавтов через фотохронику.

"Они запечатлели ключевые моменты: от тренировок в Центре подготовки космонавтов до легендарного старта, жизни экипажей на орбите и подготовки будущих космонавтов. Изучить эти ценные архивы теперь можно на площадке нашего университета", — рассказала Макарова.

В выставку интегрирован подкаст "Первые среди звезд", который запустили Радио Sputnik и ON Медиа. Это серия из девяти видеоподкастов, каждый из которых посвящен этапу развития отечественной космонавтики: первым шагам советской программы по освоению космоса, подготовке первых космонавтов и техническим прорывам, определившим развитие космонавтики.

"Важно, что проект открывается в Воронеже — городе, который внес огромный вклад в развитие отечественной космической отрасли. Здесь особенно ясно понимаешь, что за каждым большим стартом стоят университеты, конструкторские школы, труд ученых, инженеров и молодых специалистов. Мы хотим, чтобы наша выставка стала для студентов приглашением смотреть шире, мыслить смелее и почувствовать свою связь с большой историей страны", — отметил руководитель отдела общественно-политических проектов ON Медиа Игорь Орлов.

Символичность открытия выставки в Воронеже отметил также заместитель начальника Управления просветительских проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин, пояснив, что город непосредственно связан как с первым полетом в космос, так и с развитием всей космической программы страны вплоть до текущих дней.

"Бесценные архивные фотографии РИА Новости и видеоподкаст на Радио Sputnik оживляют первые шаги в освоении космоса не просто абстрактным человеком, а реальными людьми, героями нашего времени. Уверен, знакомство с выставкой подтолкнет сегодняшних школьников, студентов, ученых и просто жителей города к настоящему сопереживанию, к ощущению технического прорыва страны, к желанию стать его частью", — сообщил Клюшкин.