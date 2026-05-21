СМИ назвали самую богатую партию в Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заняла первое место по размерам капитала среди всех партий страны по итогам 2024 года с чистыми активами в 351,6 миллиона евро.
- В период с 2023 по 2024 год СДПГ увеличила свое состояние на 56,5 миллиона евро.
- На момент окончания 2024 года партии Бундестага Германии совокупно обладали состоянием в размере 828 миллионов евро.
БЕРЛИН, 21 мая - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в правящую коалицию ФРГ с блоком ХДС/ХСС, по итогам 2024 года заняла первое место по размерам капитала среди всех партий страны, сообщает издание Bild со ссылкой на отчет, представленный председателем Бундестага Юлией Клекнер.
Ранее Клекнер представила в немецком парламенте документ с финансовой отчетностью партий, чьи представители заседают в Бундестаге. Отчеты о финансах партий ФРГ публикуются с задержкой, так как, согласно законодательству ФРГ, по окончании года у партии есть время до 30 сентября на подачу отчетности, а после проходит продолжительная проверка внутри Бундестага.
"Самой богатой партией является СДПГ с чистыми активами в 351,6 миллиона евро", - говорится в материале.
Согласно сообщению Bild, в период с 2023 по 2024 год СДПГ смогла увеличить свое состояние на 56,5 миллиона евро.
Второй в списке богатейших партий в 2024 году стала также входящая в правящую коалицию ХДС с 233,8 миллиона евро. Третье место досталось партии "Зеленые" (117,4 миллиона евро). ХСС обладала капиталом в 43,3 миллиона, а правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия имели в 2024 году капиталы в размере 40,8 миллиона евро каждая.
Таким образом, на момент окончания 2024 года партии Бундестага Германии совокупно обладали состоянием в размере 828 миллионов евро, следует из материала Bild.
В области государственного финансирования в 2024 году СДПГ получила 70,3 миллиона евро, ХДС – 54,7 миллиона, Зеленые – 42,9 миллиона, ХСС – 18,3 миллиона, АдГ – 12,8 миллиона, а Левая партия получила только 11,2 миллиона евро, сообщает издание.
При этом, согласно Bild, в 2026 году государственные субсидии партии вырастут еще на 7 миллионов и составят в сумме около 232,4 миллиона евро. При этом подвергнется реформе в сторону увеличения и система финансирования за голоса избирателей. Так, за первые 4 миллиона голосов партиям будут платить по 1,24 евро за голос вместо предыдущих 1,21 евро. А за голоса сверх 4 миллионов выплаты составят 1,02 евро за голос, в то время как ранее партиям выплачивалось по 0,99 евро за такие голоса.