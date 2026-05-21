22:05 21.05.2026 (обновлено: 22:30 21.05.2026)
ФНС объяснила, в каких случаях может ограничить распоряжение имуществом

Табличка на здании Федеральной налоговой службы России. Архивное фото
  • Налоговые органы в России могут ограничить распоряжение имуществом компании при подтверждении угрозы вывода активов из-под взыскания или доказанном налоговом правонарушении.
  • Такие случаи являются редкими и составляют 0,027% от общего числа должников в стране.
  • Налогоплательщик может продолжать использовать имущество в хозяйственной деятельности, но не может отчуждать его или накладывать обременения до полного погашения задолженности.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Налоговые органы в России могут принять решение о применении к компании мер по ограничению распоряжения имуществом, если подтверждены факты угрозы вывода активов из-под взыскания или доказано налоговое правонарушение, при этом такие случаи являются крайне редкими, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФНС.
Ранее газета "Известия" написала, что ФНС при взыскании долгов с компаний все чаще стала не только блокировать счета, но и фактически замораживать имущество. В частности, под ограничения могут попасть не только недвижимость, машины или финансы, но и нематериальные активы - товарные знаки, программы, патенты, базы данных и даже права требования к контрагентам.
"Налоговые органы могут принять решение о применении обеспечительных мер по ограничению распоряжения имуществом только при наличии подтвержденных фактов угрозы вывода активов из-под взыскания либо при доказанном факте налогового правонарушения", - заявила ФНС.
При этом служба отмечает, что такие случаи не носят массового характера и составляют 0,027% от общего числа должников в стране (примерно один случай на 3,7 тысячи).
Налоговые органы применяют обеспечительные меры по ограничению распоряжения имуществом строго в соответствии с действующим законодательством, это уточняется федеральным законом № 425-ФЗ от 28 ноября 2025 года.
"В частности, в соответствии с ГК РФ понятие "имущество" включает, в том числе, объекты интеллектуальных прав. Никаких других новых норм в отношении интеллектуальной собственности не вводилось. Письмом от 19 января 2026 года N Д-18-18/2@ подтверждается только разъяснение порядка применения действующей нормы", - отмечается в сообщении.
ФНС разъяснила, в каком порядке применяются такие обеспечительные меры. Так, на первом этапе налоговые органы применяют запрет на отчуждение или передачу имущества. "Налогоплательщик при этом может продолжать использовать имущество в хозяйственной деятельности, но не может отчуждать его или накладывать обременения до полного погашения задолженности", - пояснили в ФНС.
Для ситуаций по налоговым правонарушениям на втором этапе, если общая стоимость имущества оказывается меньше суммы задолженности, налоговый орган может приостановить операции по банковским счетам. "При этом во всех случаях не блокируются все денежные средства, а фиксируется только остаток, необходимый для погашения суммы долга. Остальное находится в распоряжении налогоплательщика", - поясняется в сообщении.
При этом для случаев применения приостановок операций по счетам в связи с неуплатой долгов прежде, чем применить такую меру налоговый орган направляет требование об уплате с указанием срока погашения, а затем повторно информирует налогоплательщика о предстоящих действиях перед принятием мер (приостановление операций по счетам или взыскание).
В свою очередь, налогоплательщик может обратиться с заявлением о предоставлении рассрочки исполнения налоговых обязательств при наличии оснований, указали в ФНС. "ФНС России ориентирована на исключение входа должника в процедуру банкротства и использование всех предусмотренных законом способов урегулирования долга", - подчеркнули в ведомстве.
