Премьер Словакии обеспокоен украинскими дронами в небе над странами НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность по поводу украинских дронов в воздушном пространстве государств-членов НАТО.
- Он поинтересовался, что страны будут делать, есть один из беспилотников будет провокацией.
БРАТИСЛАВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность украинскими дронами в воздушном пространстве государств-членов НАТО.
"Дроны - это серьезно, если они начинают летать над головами государств-членов НАТО, а эти дроны главным образом украинские, в этом вся проблема. Что мы сделаем, если где-то такой дрон будет провокацией, а не лишь какой-то случайностью?" - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в четверг.
Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур во вторник сообщил, что над эстонской территорией румынский истребитель сбил украинский дрон. Жители Латвии также возмущены появлением украинских дронов в воздушном пространстве республики.