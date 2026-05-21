Политики в ЕС звонят и хотят узнать о разговоре с Путиным, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики, которые критикуют его за поездки в РФ, звонят и хотят с ним встретиться, чтобы расспросить о содержании разговора с президентом России Владимиром Путиным.
"Мне жаль, что нет никакого диалога. Это лицемерие продолжаться не может. Я еду на встречу с… российским президентом, все меня критикуют, а потом все мне звонят или хотят встретиться: "Что Путин сказал?". Это бесконечное лицемерие, которым я являюсь свидетелем в последнее время", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в четверг.
В середине мая Фицо заявил, что европейские политики должны вести с Россией диалог, чтобы потом не спрашивать его в туалете о содержании его разговоров с Путиным.