Филиалы центра "Мой бизнес" проведут более 40 мероприятий в Башкортостане - РИА Новости, 21.05.2026
16:19 21.05.2026
Филиалы центра "Мой бизнес" проведут более 40 мероприятий в Башкортостане

Свыше 40 событий от центра "Мой бизнес" пройдут в Башкортостане с 25 по 29 мая

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Филиалы центра "Мой бизнес" проведут более 40 мероприятий в Республике Башкортостан в рамках Недели предпринимательства с 25 по 29 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.
Профильные события организованы в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" и охватят как столицу, так и муниципальные образования Башкортостана. Мероприятия пройдут во всех 13 городах и населенных пунктах республики, где представлены филиалы центра.
"Неделя предпринимательства в Башкортостане – это возможность для бизнеса, власти и общества объединить усилия в развитии экономики республики. Приглашаем всех желающих присоединиться к нашему масштабному форуму, который поможет обменяться опытом, установить деловые контакты и продвинуть инициативы, направленные на улучшение инвестиционного климата и повышение конкурентоспособности региона", – отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина, ее слова приводит пресс-служба.
Так, 25 мая запланированы конференция "Бренд как искусство: проявляй, продвигай, вдохновляй" в Белорецке, интерактивное и образовательное мероприятие для креативных предпринимателей "Медиа, идеи, будущее, бизнес" в Октябрьском, круглый стол "Реестр креативных индустрий: барьеры и точки роста" в Учалах, а также мастер-классы в Белебее.
Руководитель регионального центра "Мой бизнес" Айгуль Багаутдинова добавила, что в этом году подготовлена обширная программа, ориентированная как на опытных предпринимателей, так и на начинающих. Особое внимание уделено организации площадок в муниципалитетах. Это позволит жителям даже самых удаленных районов и городов, не выезжая в Уфу, получить доступ к актуальным знаниям и обмену опытом.
Организаторами Недели предпринимательства выступают министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, ведущие общественные объединения предпринимателей и институты поддержки бизнеса. Мероприятие также реализуется при поддержке правительства республики.
 
