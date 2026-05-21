Мерц считает вступление Украины в ЕС нереалистичным, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Украина не сможет в скором времени вступить в ЕС.
- Мерц выступил за предоставление Украине особого статуса «ассоциированного члена» и за открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС по всем направлениям.
- Источники в правительстве ФРГ считают, что вступление Украины в ЕС произойдет, но «точно не в этом десятилетии».
БЕРЛИН, 21 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что Украина не сможет в скором времени вступить в ЕС, но выступил за предоставление ей особого статуса "ассоциированного члена" уже сейчас, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо канцлера ФРГ к руководству институтов ЕС.
"Очевидно, что мы не сможем завершить процесс вступления в краткие сроки, учитывая бесчисленные препятствия, а также политическую сложность процедур ратификации в различных государствах-членах", - написал Мерц (ХДС) в письме, которое датировано 18 мая. Председателям Европейского совета, Совета ЕС и главе Еврокомиссии оно было передано только во второй половине дня в среду и не публиковалось.
Вместе с тем Мерц выступает за то, чтобы открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС по всем направлениям. Канцлер ФРГ также предложил уже сейчас предоставить Украине особый статус, который он называет "ассоциированным членством", сообщает издание. Конкретно канцлер предлагает, чтобы Киев уже сейчас принимал участие в заседаниях руководящих институтов блока (Европейского совета, Совета ЕС, Еврокомиссии и Европейского парламента), однако без права голоса.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.