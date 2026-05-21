Рейтинг@Mail.ru
Мерц считает вступление Украины в ЕС нереалистичным, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 21.05.2026
Мерц считает вступление Украины в ЕС нереалистичным, пишут СМИ

FAZ: Мерц считает вступление Украины в ЕС в скором времени нереалистичным

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Украина не сможет в скором времени вступить в ЕС.
  • Мерц выступил за предоставление Украине особого статуса «ассоциированного члена» и за открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС по всем направлениям.
  • Источники в правительстве ФРГ считают, что вступление Украины в ЕС произойдет, но «точно не в этом десятилетии».
БЕРЛИН, 21 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что Украина не сможет в скором времени вступить в ЕС, но выступил за предоставление ей особого статуса "ассоциированного члена" уже сейчас, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо канцлера ФРГ к руководству институтов ЕС.
"Очевидно, что мы не сможем завершить процесс вступления в краткие сроки, учитывая бесчисленные препятствия, а также политическую сложность процедур ратификации в различных государствах-членах", - написал Мерц (ХДС) в письме, которое датировано 18 мая. Председателям Европейского совета, Совета ЕС и главе Еврокомиссии оно было передано только во второй половине дня в среду и не публиковалось.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Фридрих Мерц станет последним канцлером безальтернативной Германии
7 мая, 08:00
Источники в правительстве ФРГ в свою очередь считают, что вступление Украины в ЕС произойдет, но "точно не в этом десятилетии".
Вместе с тем Мерц выступает за то, чтобы открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС по всем направлениям. Канцлер ФРГ также предложил уже сейчас предоставить Украине особый статус, который он называет "ассоциированным членством", сообщает издание. Конкретно канцлер предлагает, чтобы Киев уже сейчас принимал участие в заседаниях руководящих институтов блока (Европейского совета, Совета ЕС, Еврокомиссии и Европейского парламента), однако без права голоса.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Мерц ничего не понимает в дипломатии, заявил немецкий политик
Вчера, 08:43
 
В миреУкраинаГерманияКиевВладимир ЗеленскийКайя КалласЕвропейский советЕвросоюзФридрих МерцЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала