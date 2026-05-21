ЕС может ввести санкции против иранских военных атташе, пишет Euractiv

БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. В Евросоюзе рассматривают введение санкций против ряда военных атташе и дипломатов Ирана на территории блока, а также их высылку, сообщает издание Euractiv со ссылкой на секретный документ.
"В досье рекомендуются санкции и высылка в отношении иранских военных атташе и дипломатов", - говорится в статье.
В январе Евросоюз решил внести иранский КСИР в список террористических организаций. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Евросоюз совершает большую стратегическую ошибку, внося КСИР в список террористических организаций, а генштаб вооруженных сил исламской республики - что ответственность за этот шаг полностью ляжет на европейских политиков.