Европе пора признать, что она не центр мира, заявил вице-премьер Чехии

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый вице-премьер и глава минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что Европе следует признать снижение своего мирового влияния и сосредоточиться на образовании и науке.

Он отметил, что Европе не хватает предпринимательского духа и здоровых амбиций, и призвал к экономике, ориентированной на результат.

ПРАГА, 21 мая – РИА Новости. Европе пора отбросить высокомерие и признать, что она уже не является центром мира, ей необходимо сосредоточиться на образовании и науке, заявил первый вице-премьер и глава минпромторга Чехии Карел Гавличек, выступая на международной конференции по безопасности GLOBSEC, начавшейся в четверг в Праге.

"Европа должна перестать вести себя высокомерно и признать, что она больше не является центром мира. Ей следует сосредоточиться на образовании, удержании молодежи и предпринимателей, а также инвестициях в науку. Европа теряет свою энергетическую, промышленную и сырьевую самодостаточность во имя пресловутых "зеленых" ценностей", - заявил Гавличек.

По мнению Гавличека, Европе начинает не хватать предпринимательского духа и здоровых амбиций. "Это давно сформировало прочный фундамент американского общества, и теперь Китай успешно применяет те же принципы. Китай побеждает и завоевывает Европу тем же оружием. Европе следует сосредоточиться на экономике, ориентированной на результат", - отметил чешский вице-премьер.

При этом было бы фатальной ошибкой полагать, что усиление федерализации ЕС , о которой сейчас много говорится, автоматически принесет необходимые перемены, сказал Гавличек.

"Мы не сократим бюрократию, укрепляя структуру, которая ее создает. ЕС должен опираться на свои первоначальные основы, то есть на свободное перемещение товаров, капитала и людей. Энергетическая политика должна быть сосредоточена на атомной энергетике и возобновляемых источниках энергии, и, следовательно, на самодостаточности. Мы должны немедленно прекратить экспорт выбросов в Азию во имя неких экологических интересов и вместо этого укрепить нашу промышленную и сырьевую независимость", - сказал чешский политик.

По мнению Гавличека, фатальная ошибка со стороны органов ЕС заключается в том, что они не прислушиваются к голосу предпринимателей, а решающее слово в ЕС имеют политологи и идеологи, которые недооценивают законы экономики, логистики, а также физики.