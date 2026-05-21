Европа может развиваться только за счет российских ископаемых, заявили в ГД - РИА Новости, 21.05.2026
21:15 21.05.2026
Европа может развиваться только за счет российских ископаемых, заявили в ГД

Флаг на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что дальнейшее развитие европейской цивилизации возможно только за счет российских полезных ископаемых.
  • По словам Журавлева, страны Европы стремятся нанести России стратегическое поражение, чтобы использовать ее природные ресурсы.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Дальнейшее развитие европейской цивилизации возможно только за счет российских полезных ископаемых, поэтому страны Европы стремятся нанести России стратегическое поражение, заявил РИА Новости первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
"Дальнейшее развитие европейской цивилизации возможно только за счет российских полезных ископаемых, поэтому они и стремятся нанести нам стратегическое поражение. И конфликт на Украине - лишь проба пера", - сказал Журавлев.
По его словам, ни о каких переговорах в Европе и не говорили никогда, а вот о том, что готовятся к войне - не скрывают. "Для них любое окончание конфликта означало бы поражение - потому что главной целью является раздел России и дальнейшее использование наших природных ресурсов", - добавил депутат.
Журавлев считает, что в этом отношении Европа достаточно последовательна, она стремится к такому не одно столетие, и не даст "свернуть с намеченного пути". "Соединенные Штаты выводят из Германии войска, а Берлин автомобильные заводы превращает в танковые", - подытожил он.
