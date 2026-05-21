Европа может создать армию, способную противостоять США, заявили в ГД

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Европа в ближайшие 8-12 лет вполне может создать боевую армию, способную противостоять США, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Ранее издание Economist со ссылкой на представителей ряда стран Североатлантического альянса сообщило, что европейские страны на фоне позиции Вашингтона рассматривают возможность создания альтернативной НАТО оборонной структуры.
"К таким заявлениям надо относиться весьма серьезно... Европа способна вести боевые действия даже уже сейчас. Второй вопрос, что эти действия могут быть недолго, но в ближайшие 8-12 лет они вполне способны сделать боевую армию, которая способна выполнять серьезные боевые задачи", - сказал Журавлев в беседе с "Газетой.Ru".
По оценке депутата, такая структура сможет "воевать на уровне ведущих армий мира".
"Поэтому четко и ясно понимать, что они ведут такие рассуждения о создании европейской армии все чаще и чаще. И то, что она будет создана, я даже не сомневаюсь в этом. Причем такая структура, сможет противостоять в том числе и Соединенным Штатам, кстати говоря", - заключил Журавлев.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл 2 мая подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании. Издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщало, что армия США отменила отправку в Польшу более 4 тысяч военнослужащих и соответствующего оборудования.