Экс-генсек НАТО призвал Европу производить моторы для дронов - РИА Новости, 21.05.2026
14:55 21.05.2026
© AP Photo / Jon Super Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу перепрофилировать автомобильные заводы.
  • Он предложил использовать избыточные мощности в автомобильной промышленности Европы для производства моторов для дронов.
  • Экс-генсек НАТО считает, что европейскую экономику нужно перевести на военные рельсы и рационализировать оборонный рынок.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Европа должна перепрофилировать свои автомобильные заводы и производить моторы для дронов, а не для автомобилей, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"Вы спрашиваете меня, могут ли европейцы производить больше, но мы обязаны производить больше. Например, у нас есть много избыточных мощностей в автомобильной промышленности Европы. Почему бы не использовать эти избыточные мощности для производства военной техники? Так что вместо того, чтобы производить моторы для автомобилей, мы должны производить моторы для дронов", - сказал он на форуме Globsec в Праге, трансляция велась на канале форума в YouTube.
По мнению экс-генсека, в Европе слишком много слишком маленьких оборонных компаний, слишком фрагментированный оборонный рынок и слишком много различных систем вооружений и боеприпасов.
"Нам действительно нужно все это рационализировать, и это приводит меня к мысли о том, что мы должны перевести европейскую экономику на военные рельсы", - добавил Расмуссен.
