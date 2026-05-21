Экс-генсек НАТО призвал Европу производить моторы для дронов

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Европа должна перепрофилировать свои автомобильные заводы и производить моторы для дронов, а не для автомобилей, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"Вы спрашиваете меня, могут ли европейцы производить больше, но мы обязаны производить больше. Например, у нас есть много избыточных мощностей в автомобильной промышленности Европы. Почему бы не использовать эти избыточные мощности для производства военной техники? Так что вместо того, чтобы производить моторы для автомобилей, мы должны производить моторы для дронов", - сказал он на форуме Globsec в Праге, трансляция велась на канале форума в YouTube.
По мнению экс-генсека, в Европе слишком много слишком маленьких оборонных компаний, слишком фрагментированный оборонный рынок и слишком много различных систем вооружений и боеприпасов.
"Нам действительно нужно все это рационализировать, и это приводит меня к мысли о том, что мы должны перевести европейскую экономику на военные рельсы", - добавил Расмуссен.