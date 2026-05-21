Европейской стратегии против России придет конец без помощи США, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2026
14:07 21.05.2026 (обновлено: 14:11 21.05.2026)
Европейской стратегии против России придет конец без помощи США, пишут СМИ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Европейской стратегии против России придет конец, если военная поддержка со стороны США продолжит сокращаться, пишет немецкая газета Junge Welt.
В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о намерении вывести в течение года из Германии 5 тысяч американских солдат, большая часть из которых служит в бронетанковой бригаде. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости это решение. Однако в среду министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Вашингтон до сих пор не предоставил никаких конкретных планов.
"Европейские члены НАТО с трудом поддерживают линию против России, главным образом за счет немецких денежных вливаний. Если сокращение поддержки со стороны США продолжится, военной стратегии против России и Китая придет конец", - пишет журналист Арнольд Шёльцель на фоне обсуждений вывода войск.
В этих условиях Германии, претендующей на роль новой ведущей державы Евросоюза, придется тяжело "подергаться", чтобы удержать ситуацию, добавил автор. По его мнению, вся стратегия Западной Европы слепо сводится к тому, чтобы разорить и победить Россию. Немецкую элиту Шёльцель обвиняет в "одержимости Россией", доводящей себя до саморазрушения в надежде на спасение со стороны США.
