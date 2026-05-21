К западу от братского Бреста живут европейцы. И у них там — своя атмосфера. Еврокомиссия рекомендовала фермерам вместо русских и белорусских удобрений, да и вообще вместо неподъемно дорогих импортных удобрений, вносить в землю навоз крупного (и мелкого тоже, нынче не до выбора и капризов) скота, а еще урину.

Если навоз пока призывают использовать от сельхозживотных, то человеческая моча, как сообщают профильные ассоциации тех же французских аграриев, тружениками земли используется уже в этой посевной и в хвост и в гриву. Без карбамида ничего не растет, не колосится и не вызревает.

Да и что прикажете делать, если запасы аграрных химикалиев от разрешенных Брюсселем производителей вот-вот иссякнут, а продукция русского и белорусского химпрома запретительно дорогая (из-за пошлин, введенных еэсовскими)?

Еврокомиссия, та самая, которой руководит всезнайка (она как тот суслик, что мнит себя и агрономом тоже) фон дер Ляйен, на этой неделе рекомендовала использовать органические отходы жизнедеятельности скота, чтобы презираемые брюссельскими бюрократами фермеры оказались бы в состоянии подкармливать пашни, сады и огородные наделы. Без удобрений, пусть и таких рудиментарных, как навоз и моча, ЕС окажется не в состоянии уже этой осенью накормить ни собственное население, ни выполнить свои международные обязательства в рамках снабжения развивающихся стран продовольствием.

Это — не гипотезы, не происки "русской пропаганды" и иные страшилки.

Это темы дискуссий на самом еэсовском верху, на саммите глав правительств и президентов. Три недели назад на Кипре обсуждали не только кредитные (уворованные в ближайшем будущем миллиарды) евро "для беззащитной Украины", не только 20-й пакет для очередного ущемления "агрессивной России", но и начало вводимых сверху ограничений потребления еды в "райском саду".

Война Америки и Израиля против Ирана привела к жесточайшему кризису (эта новость не нова) с нефтью и газом — хранилища пустеют спринтерскими темпами. Планета потребляет ежедневно на шесть миллионов бочек нефти больше, чем производит. В ближайшем будущем — и речь идет о неделях, а не о месяцах — ЕС придется вводить экстренные меры, чтобы сэкономить. Вначале на топливе. А после — на еде. Точнее, на продовольствии. И вот это — реально сенсация. В худшем смысле слова. Субконтинент, который последние столетия захлебывался от излишков продовольствия, оказывается на грани. Вначале на грани дефицита еды. А потом — и самого настоящего голода.

Блокада Ормуза — то самое перышко, что сейчас крушит спину 27-горбого верблюда. Ситуация с невозможностью судоходства — не главная причина того ада со снабжением едой в "райском саду". Это всего лишь повод. Пусть и серьезный, геополитический.

Настоящая причина — санкции против нас и против Белоруссии. Они шикарно бросали в нас камни, думая, что мы этого убоимся, не выдержим и порвемся в клочья.

Реальность оказалась жестокой к европейцам.

Оказывается, они бросались булыжниками, не подозревая, что живут в стеклянном доме.

Они сегодня не смогут финансово потянуть закупки удобрений. Слишком дорого. Слишком накладно. Собственное производство, поскольку "Грета Тунберг, экология, вред для природы и зеленая повестка", у еэсовских отсутствует.

Снизить пошлины на наши и белорусские удобрения они не могут себе позволить политически.

Брюссель начинает получать разбросанные им же самим булыжники по самым чувствительным местам своего организма. Тепло, вода, электричество, еда, комфорт — как выяснилось, все прелести их цивилизации имели иностранное, более того, русское происхождение.