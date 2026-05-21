МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Евросоюз уже потерял до триллиона долларов после отказа от российского сырья и углеводородов, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.