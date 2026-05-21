Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали потери ЕС после отказа от российского сырья - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 21.05.2026
В МИД назвали потери ЕС после отказа от российского сырья

Биричевский: ЕС потерял уже до $1 триллиона после отказа от российского сырья

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз потерял до триллиона долларов после отказа от российского сырья и углеводородов.
  • Повышение цен и более дорогая покупка ресурсов из других источников стали причинами потерь ЕС.
  • В РФ заявляли, что Запад, отказавшись от покупки углеводородов у России, попадет в более сильную зависимость от высоких цен.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Евросоюз уже потерял до триллиона долларов после отказа от российского сырья и углеводородов, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Они уже потеряли очень много. Я видел цифру, до триллиона долларов. Отказ от российского сырья, от углеводородов, обернулся потерями за счет повышения цен, за счет того, что они покупают дороже из других источников. Это включает и теракт против "Северных потоков", это и собственное решение ЕС об отказе от российских углеводородов", - сказал он в интервью агентству.
В марте президент РФ Владимир Путин говорил, что России может быть выгоднее прекратить поставки СПГ на европейский рынок раньше наступления запрета со стороны ЕС и закрепиться на новых открывающихся рынках. Президент сказал, что поручит правительству и бизнесу проработать этот вопрос.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В МИД прокомментировали ввод 20-го пакета санкций ЕС
19 мая, 03:45
 
ЭкономикаДмитрий БиричевскийРоссияВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала