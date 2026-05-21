МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Евросоюз уже потерял до триллиона долларов после отказа от российского сырья и углеводородов, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Они уже потеряли очень много. Я видел цифру, до триллиона долларов. Отказ от российского сырья, от углеводородов, обернулся потерями за счет повышения цен, за счет того, что они покупают дороже из других источников. Это включает и теракт против "Северных потоков", это и собственное решение ЕС об отказе от российских углеводородов", - сказал он в интервью агентству.
В марте президент РФ Владимир Путин говорил, что России может быть выгоднее прекратить поставки СПГ на европейский рынок раньше наступления запрета со стороны ЕС и закрепиться на новых открывающихся рынках. Президент сказал, что поручит правительству и бизнесу проработать этот вопрос.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
