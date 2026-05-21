Ермак показал браслет, который должен носить после выхода из СИЗО - РИА Новости, 21.05.2026
17:51 21.05.2026
© Соцсети — Электронный браслет на ноге Андрея Ермака
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава офиса Владимира Зеленского продемонстрировал электронный браслет, который он вынужден носить после выхода из СИЗО.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила Ермаку обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подозреваемый в коррупции бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак продемонстрировал журналистам электронный браслет, который он вынужден носить после выхода под залог из СИЗО, сообщил украинский портал "Новости.Live".
"Ермак показал электронный браслет, который он носит по решению суда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.Live".
Украинские журналисты публикуют ролик из зала суда, на котором Ермак показывает электронное устройство, закрепленное на его ноге. В кадр попадают и другие браслеты из коллекции Ермака: на запястьях подозреваемого видны узнаваемые бусы, которые, по некоторым данным, политик использовал в ритуалах.
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в январе сообщала в своих соцсетях, что Ермак регулярно проводит магические ритуалы. Ряд украинских изданий связывал заметные украшения Ермака с такими обрядами.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). В понедельник Ермак вышел из СИЗО под внесенный указанный залог.
