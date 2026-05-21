Рейтинг@Mail.ru
Суд на Украине отказал Ермаку в отмене избранной ему меры пресечения - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 21.05.2026
Суд на Украине отказал Ермаку в отмене избранной ему меры пресечения

ВАКС Украины отказал Ермаку в отмене избранной ему меры пресечения

© REUTERS / Alina SmutkoАндрей Ермак в суде
Андрей Ермак в суде - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Андрей Ермак в суде
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высший антикоррупционный суд Украины постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).
  • Апелляционная палата ВАКС отклонила апелляцию Ермака об отмене меры пресечения.
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины отклонила апелляцию бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака об отмене меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.
Апелляционная палата ВАКС во вторник сообщила, что рассмотрит апелляционную жалобу на меру пресечения Ермаку.
Трансляцию заседания вел YouTube-канал апелляционной палаты ВАКС. Защита Ермака настаивала на отмене избранной экс-чиновнику меры пресечения. Обвинения в свою очередь настаивало на увеличении размера залога. После совещания судьи огласили свое решение – оставить меру пресечения без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). В понедельник Ермак вышел из СИЗО под внесенный указанный залог.
Андрей Ермак в суде - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Адвокат Ермака объяснил, почему тот обращался к астрологу
Вчера, 13:15
 
В миреУкраинаКиевАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала