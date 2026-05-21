Суд на Украине отказал Ермаку в отмене избранной ему меры пресечения

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины отклонила апелляцию бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака об отмене меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.
Апелляционная палата ВАКС во вторник сообщила, что рассмотрит апелляционную жалобу на меру пресечения Ермаку.
Трансляцию заседания вел YouTube-канал апелляционной палаты ВАКС. Защита Ермака настаивала на отмене избранной экс-чиновнику меры пресечения. Обвинения в свою очередь настаивало на увеличении размера залога. После совещания судьи огласили свое решение – оставить меру пресечения без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). В понедельник Ермак вышел из СИЗО под внесенный указанный залог.