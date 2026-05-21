Суд на Украине отказал Ермаку в отмене избранной ему меры пресечения

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины отклонила апелляцию бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака об отмене меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Трансляцию заседания вел YouTube-канал апелляционной палаты ВАКС. Защита Ермака настаивала на отмене избранной экс-чиновнику меры пресечения. Обвинения в свою очередь настаивало на увеличении размера залога. После совещания судьи огласили свое решение – оставить меру пресечения без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.