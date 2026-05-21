Адвокат Ермака объяснил, почему тот обращался к астрологу - РИА Новости, 21.05.2026
13:15 21.05.2026
Адвокат Ермака объяснил, почему тот обращался к астрологу

© REUTERS / Alina Smutko — Андрей Ермак в суде
  • Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обращался к астрологу Веронике Аникиевич за женской поддержкой и советом, считает его адвокат Игорь Фомин.
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не женат, поэтому обращался к киевскому астрологу Веронике Аникиевич за женской поддержкой и советом, заявил адвокат бывшего чиновника Игорь Фомин.
В мае 2026 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. В ходе обнародования материалов следствия выяснилось, что во время работы Ермак обсуждал назначения людей на государственные должности с киевским астрологом Вероникой Аникиевич, которая была записана у него в телефоне как "Вероника Феншуй Офис". Ермак присылал ей даты рождения кандидатов на высокие посты, чтобы проверить их на нумерологию.
"Это его личное общение. Любой мужчина, даже я, достаточно сильный человек, все равно хочется иногда с кем-то пообщаться, с женщиной, например. Это бремя очень сложно тащить на себе, хочется иногда быть не очень сильным, кого-то услышать, с кем-то посоветоваться. Я так понимаю, что мой клиент не женат. Может, он искал человека, с которым может посоветоваться, что в этом плохого?" — заявил Фомин в интервью украинскому YouTube-каналу "На самом деле".
Фомин при этом отметил, что гадалка не имеет никакого отношения к расследуемому делу о коррупции, он также указал что, судя по распечаткам разговоров Ермака и гадалки, сам экс-чиновник в основном молчал. "Там только ее (слова — ред.), что она ему рассказывала, рассказывала", - добавил адвокат.
Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). В понедельник Ермак вышел из СИЗО под внесенный указанный залог.
