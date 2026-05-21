Энергодар обесточен с полуночи из-за ударов ВСУ
09:05 21.05.2026 (обновлено: 09:06 21.05.2026)
Энергодар обесточен с полуночи из-за ударов ВСУ

Пухов: Энергодар обесточен с полуночи из-за ударов ВСУ

Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар полностью обесточен с полуночи.
  • Причиной обесточивания стали удары ВСУ по энергетике региона.
  • Критическая инфраструктура запитана от резервных источников, восстановительные работы продолжаются.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар полностью обесточен с полуночи из-за ударов ВСУ по энергетике региона, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
Ранее мэр сообщал, что повреждения за пределами города привели к перебоям с электричеством в Энергодаре, критическая инфраструктура запитана от резервных источников.
"Город полностью обесточен с полуночи в результате вражеских ударов по энергетике региона", - сказал Пухов.
По его словам, восстановительные работы продолжаются.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
