Энергодар обесточен с полуночи из-за ударов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар полностью обесточен с полуночи.
- Причиной обесточивания стали удары ВСУ по энергетике региона.
- Критическая инфраструктура запитана от резервных источников, восстановительные работы продолжаются.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар полностью обесточен с полуночи из-за ударов ВСУ по энергетике региона, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
Ранее мэр сообщал, что повреждения за пределами города привели к перебоям с электричеством в Энергодаре, критическая инфраструктура запитана от резервных источников.
В Энергодаре заявили о перебоях с электричеством
Вчера, 08:34
"Город полностью обесточен с полуночи в результате вражеских ударов по энергетике региона", - сказал Пухов.
По его словам, восстановительные работы продолжаются.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18