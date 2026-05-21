В Энергодаре заявили о перебоях с электричеством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Энергодаре возникли перебои с электричеством из-за повреждений за пределами города, сообщил мэр Максим Пухов.
- Критическая инфраструктура работает на резервных источниках электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Повреждения за пределами города-спутника Запорожской АЭС Энергодара привели к перебоям с электричеством в городе, критическая инфраструктура запитана от резервных источников, сообщил глава города Максим Пухов.
«
"Повреждения за пределам города. Энергетики развернули работы. По срокам восстановления пока сказать точно невозможно. Критическая инфраструктура работает на резервных источниках электроснабжения", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, работы по восстановлению энергоснабжения Энергодара ведутся.