08:34 21.05.2026
В Энергодаре заявили о перебоях с электричеством

Пухов: в Энергодаре начались перебои с электричеством из-за повреждений

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
  • В Энергодаре возникли перебои с электричеством из-за повреждений за пределами города, сообщил мэр Максим Пухов.
  • Критическая инфраструктура работает на резервных источниках электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Повреждения за пределами города-спутника Запорожской АЭС Энергодара привели к перебоям с электричеством в городе, критическая инфраструктура запитана от резервных источников, сообщил глава города Максим Пухов.
«
"Повреждения за пределам города. Энергетики развернули работы. По срокам восстановления пока сказать точно невозможно. Критическая инфраструктура работает на резервных источниках электроснабжения", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, работы по восстановлению энергоснабжения Энергодара ведутся.
ЭнергодарЗапорожская АЭСПроисшествияРоссия
 
 
