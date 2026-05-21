"Портовый Альянс" отправил на экспорт 14 млн тонн грузов за четыре месяца
11:03 21.05.2026
"Портовый Альянс" отправил на экспорт 14 млн тонн грузов за четыре месяца

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Компания "Портовый Альянс", управляющая морскими портами на трех магистральных экспортных направлениях, подвела итоги операционной деятельности за январь-апрель 2026 года, совокупный грузооборот морских терминалов под управлением холдинга составил почти 14 миллионов тонн, сообщает пресс-служба группы.
Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 14%. Основу грузовой базы группы формируют экспортные поставки энергетического угля и минеральных удобрений.
За отчетный период компания обработала 11,6 миллиона тонн экспортного угля. Объем перевалки минеральных удобрений через порты и терминалы группы за четыре месяца достиг 2,4 миллиона тонн. Это направление остается для компании ключевым вектором развития: текущие мощности активно модернизируются, а летом 2026 года планируется запуск нового сухогрузного комплекса, который дополнительно обеспечит российских производителей удобрений перевалочными мощностями для экспорта.
"Результаты четырех месяцев показывают, что портовая инфраструктура группы функционирует штатно и обеспечивает устойчивое обслуживание российских экспортных потоков", – отмечается в сообщении пресс-службы группы.
АО "Портовый Альянс" управляет морскими портами и терминалами в трех ключевых бассейнах РФ: Дальневосточном, Северо-Западном и Азово-Черноморском. Суммарная мощность активов – более 80 миллионов тонн грузов в год.
 
