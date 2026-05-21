Рейтинг@Mail.ru
В Минпросвещения рассказали, как родитель может помочь ребенку перед ЕГЭ - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 21.05.2026
В Минпросвещения рассказали, как родитель может помочь ребенку перед ЕГЭ

РИА Новости: родитель может помочь ребенку пережить эмоции перед ЕГЭ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Буянов сообщил, что родителям важно не переносить собственную тревогу на детей во время сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
  • Буянов посоветовал помогать детям экологично проживать эмоции, например, через упражнения, игры, работу с психологом, и не запрещать им выражать чувства.
  • Эксперт рекомендовал начать подготовку к экзаменам заранее, чтобы процесс стал привычным и не вызывал стресс.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Родителям выпускников в период ОГЭ и ЕГЭ важно не переносить собственную тревогу на детей и помогать им экологично проживать эмоции, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник подведомственного Минпросвещения России Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Буянов.
"Помогите ребенку разобраться в чувствах и прожить их (в преддверии сдачи ОГЭ и ЕГЭ - ред.). Не запрещайте плакать, кричать, грустить, злиться, но помогите ему экологично прожить эмоции, например, через упражнения, игры, работу с психологом", - сказал Буянов.
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Рособрнадзор определил нарушения, за которые могут удалить с ЕГЭ-2026​
19 мая, 02:08
Он добавил, что не стоит предлагать ребенку заесть переживания сладким или убежать от них в развлечения. Лучше добавить физической активности, например, можно выйти на пешую прогулку.
Буянов подчеркнул, что страхи и тревоги родителей могут переноситься на детей, потому что они склонны копировать поведение значимых взрослых. Чтобы минимизировать влияние тревог, эксперт посоветовал родителям научиться управлять собственными эмоциями.
"Когда начинаете паниковать – подумайте о том, что можете контролировать, а что нет. Научитесь не переживать из-за того, что не подвластно вашему контролю, и относиться к этому спокойно", - объяснил Буянов.
Он отметил, что начать готовиться к экзаменам лучше заранее. Так и родитель, и ребенок постепенно втянутся в этот процесс, он станет привычным и не будет вызывать стресс.
"Жизнь ребенка не закончится, если он сдаст экзамен не очень хорошо. Поступить в вуз можно на следующий год, кроме того, сейчас появилось больше возможностей для успеха в самых разных сферах", - заключил эксперт.
Более подробная информация о подготовке к экзаменам доступна на медиапортале "Российское образование".
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Юрист разъяснил права выпускников при сдаче ЕГЭ
15 мая, 06:55
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала