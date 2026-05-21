В Минпросвещения рассказали, как родитель может помочь ребенку перед ЕГЭ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Родителям выпускников в период ОГЭ и ЕГЭ важно не переносить собственную тревогу на детей и помогать им экологично проживать эмоции, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник подведомственного Минпросвещения России Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Буянов.

"Помогите ребенку разобраться в чувствах и прожить их (в преддверии сдачи ОГЭ и ЕГЭ - ред.). Не запрещайте плакать, кричать, грустить, злиться, но помогите ему экологично прожить эмоции, например, через упражнения, игры, работу с психологом", - сказал Буянов.

Он добавил, что не стоит предлагать ребенку заесть переживания сладким или убежать от них в развлечения. Лучше добавить физической активности, например, можно выйти на пешую прогулку.

Буянов подчеркнул, что страхи и тревоги родителей могут переноситься на детей, потому что они склонны копировать поведение значимых взрослых. Чтобы минимизировать влияние тревог, эксперт посоветовал родителям научиться управлять собственными эмоциями.

"Когда начинаете паниковать – подумайте о том, что можете контролировать, а что нет. Научитесь не переживать из-за того, что не подвластно вашему контролю, и относиться к этому спокойно", - объяснил Буянов.

Он отметил, что начать готовиться к экзаменам лучше заранее. Так и родитель, и ребенок постепенно втянутся в этот процесс, он станет привычным и не будет вызывать стресс.

"Жизнь ребенка не закончится, если он сдаст экзамен не очень хорошо. Поступить в вуз можно на следующий год, кроме того, сейчас появилось больше возможностей для успеха в самых разных сферах", - заключил эксперт.