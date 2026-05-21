21:47 21.05.2026
Ефимов: восемь соцобъектов построили по АИП на северо-западе Москвы

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Восемь социальных объектов за пять лет построили в рамках Адресной инвестиционной программы на северо-западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2021 года на северо-западе столицы за счет средств Адресной инвестиционной программы построили восемь социальных объектов общей площадью около 180 тысяч квадратных метров. Реализация этих проектов позволила обеспечить жителей округа комфортными условиями для получения образования, занятий спортом, медицинского обслуживания и других важных социальных услуг", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Проекты, благодаря которым в городе появились новые учреждения здравоохранения, дворец бракосочетания, учебный корпус и спортивные комплексы, реализовали в районах Хорошево-Мневники, Покровское-Стрешнево, Митино, Куркино и Строгино, отметил чиновник. Он уточнил, что, например, Митинский дворец бракосочетания площадью более 2,9 тысячи квадратных метров открыли осенью 2025 года.
За последние пять лет на северо-западе столицы по АИП возвели также четыре спорткомплекса суммарной площадью порядка 60 тысяч "квадратов", добавили в департаменте гражданского строительства. Так, новый ледовый дворец заработал в Мневниковской пойме, где, помимо двух ледовых арен, предусмотрены хореографические залы, бросковый зал для хоккеистов и спортзал для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Кроме того, новый спортобъект располагает тренажерным залом, помещениями для падел-тенниса и занятий единоборствами, подчеркнули в департаменте.
По АИП реализовали также два проекта в области здравоохранения, сообщили в столичном градкомплексе. Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на почти 94 тысячи "квадратов" построили на территории инфекционной клинической больницы №1 в районе Покровское-Стрешнево. В Строгине возвели взрослую поликлинику на более 11,5 тысячи "квадратов", указали власти города.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте строительства образовательного комплекса с детсадом на 175 воспитанников и школой для 400 учеников в Хорошевском районе. Все работы в планах завершить в 2027 году.
